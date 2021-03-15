رسمياً.. طهران تتهم إسرائيل بحادث الهجوم على سفينة إيرانية بالبحر المتوسط

السفينة الإيرانية المُعتدى عليها في البحر المتوسط

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت طهران اليوم الاثنين، إسرائيل رسمياً، بحادث الهجوم على سفينة إيرانية في البحر المتوسط، الأربعاء الماضي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): إن أصابع الاتهام موجهة لإسرائيل في حادث استهداف السفينة الإيرانية.



وأضاف: بأن جميع الخيارات مطروحة لـ "الدفاع عن أنفسنا إذا تأكد ضلوع أي طرف في هذا الحادث".



وقالت شركة الملاحة البحرية الإيرانية الجمعة الماضي: إن سفينة حاويات إيرانية، تعرضت لأضرار في هجوم بالبحر المتوسط، وإنها ستتخذ إجراءً قانونياً لتحديد الجناة، ووصفت الواقعة بأنها إرهاب وقرصنة بحرية.



ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم الشركة علي غياسيان، قوله: إن السفينة "شهركرد" تعرضت لأضرار طفيفة يوم الأربعاء، بشحنة متفجرة، تسببت بحريق صغير، لكن لم يصب أحد على متنها.