شاهد: الاحتلال يكشف عن قذائف هاون دقيقة موجهة بواسطة أشعة الليزر والأقمار الاصطناعية











رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الجيش الإسرائيلية، بأنها أكملت بنجاح سلسلة تجارب على منظومة متنقلة لقذائف هاون دقيقة من عيار "120 ميليمتراً" موجهة بواسطة أشعة الليزر ونظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.وأجرت هذه التجارب شركة "البيت" بالتعاون مع قيادة القوات البرية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وتتميز المنظومة الجديدة التي أطلق عليها اسم "الشوكة الفلاذية" بقدرتها على إطلاق هذه القذائف على أهداف "معادية" تقع في مناطق سكنية مدنية بشكل دقيق دون إلحاق الأضرار بممتلكات أو المس بـ "أبرياء" قدر الإمكان.وتستعد وزارة الجيش، لتسليم اولى بطاريات هذه المنظومة الى جيش الدفاع قريبا.