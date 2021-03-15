الكشف عن تفاصيل إيعاز نتنياهو بإغلاق المجال الجوي مع الأردن قبل إلغائه





ووفق موقع (والا) فإن نتنياهو أوعز يوم الخميس الماضي، بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، ومنع السماح بمرور الرحلات الجوية بين تل أبيب وعمّان.





وقال: إن نتنياهو طلب من ريجيف، إعطاء تعليمات لسلطة الطيران، بعدم السماح بمرور الرحلات الجوية القادمة من الأردن، مضيفاً: بأن قرار نتنياهو كان قراراً شخصياً، بدون التشاور مع وزير الجيش بيني غانتس، أو وزير الخارجية، غابي أشكنازي، أو حتى (كابينت)، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وبحسب الموقع، رفضت سلطة الطيران المدني، تنفيذ القرار، لأن فتح الأجواء الجوية بين الجانبين، جاء وفقاً لاتفاقية السلام.





وكشف الموقع الإسرائيلي، بأن قرار نتنياهو هذا، جاء في أعقاب إلغاء زيارته إلى الإمارات، الذي طلب السفر بطائرة إمارتية خاصة، تأتي من الإمارات إلى الأردن سراً.





وبحسب الموقع، كان نتنياهو سيسافر إلى الأردن بمروحية، ومن هناك يسافر بالطائرة الخاصة الى الإمارات، ولكن الأردن، منعت نتنياهو من الوصول إلى أراضيها.





وأشار إلى أن نتنياهو، قرر بعد ذلك إغلاق المجال الجوي مع الأردن، وبعد رفض سلطة الطيران لتطبيق القرار، تم إلغاء القرار بعد ساعتين.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز لوزيرة المواصلات، ماري ريغيف، بإغلاق المجال الجوي بين إسرائيل والأردن.