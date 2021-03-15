الشخصيات المستقلة: نرفض محاصصة الفصائل في حوار القاهرة

حوار وطني في القاهرة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات، برئاسة د. ياسر الوادية، عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير، بأنه لم يشارك بحوارات القاهرة الأخيرة، ويرفض محاصصة بعض الفصائل لإدارة الانقسام البغيض، مشيراً إلى أن ما يحدث ليس حرصاً على تنفيذ المصالحة الفلسطينية الحقيقية.



وقال الوادية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا نرفض بأشد العبارات للمحاصصة من بعض الفصائل التي حرصت على إدارة الانقسام منذ عام 2007، والأولوية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.



من جهته، شدد المستشار سمير موسى، مساعد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، على "أننا لن نسمح باستمرار هذه الفوضى السياسية لمصلحة بعض الفصائل المستفيدة بغزة والضفة من استمرار الانقسام الأسود".



ومن جانبه، أكد مراد الريس، مساعد رئيس التجمع بغزة: بأن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، عضو في الخمس لجان للمصالحة، المنبثقة عن حوارات القاهرة، وهي لجان المصالحة المجتمعية والحكومة والأمن والانتخابات وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى لجنة الحريات.