حماس: خطوة كوسوفو تأتي بتشجيع من خطوات التطبيع من أطراف عربية





وافتتحت جمهورية كوسوفو، أمس الأحد، سفارتها رسمياً في القدس، وسيرأس السفارة الدبلوماسية الكوسوفية، إيناس دميري، التي وصلت مؤخراً إلى إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة، إعلان وزارة خارجية كوسوفو، فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الإعلان عن فتح سفارة لكوسوفو في مدينة القدس، انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية، والمواثيق الإنسانية، وانحياز سافر للاحتلال الصهيوني".وشددت على أن "هذا القرار من دولة مثل كوسوفو، يأتي بتشجيع من خطوات التطبيع، التي قامت بها بعض الأطراف العربية مع الاحتلال".وأكدت حماس، بأن "مدينة القدس ستبقى فلسطينية، وستظل هويتها عربية أصيلة، وكل محاولات الاحتلال لن تغير من حقائق التاريخ شيئًا".