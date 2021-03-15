"الداخلية" بغزة تُعلن موعد بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2021م، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 22 شباط/ فبراير الماضي.
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2021م، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 22 شباط/ فبراير الماضي.
وتبدأ الاختبارات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 آذار/ مارس الجاري.
وتنوّه الهيئة إلى أنه سيتم إبلاغ كل متسابق بموعد ومكان إجراء الاختبارات في وقت لاحق، وذلك برسالة نصية عبر الهاتف المحمول، وعبر حسابه على صفحة الدخول الموحد.
وتنوّه الهيئة إلى أنه سيتم إبلاغ كل متسابق بموعد ومكان إجراء الاختبارات في وقت لاحق، وذلك برسالة نصية عبر الهاتف المحمول، وعبر حسابه على صفحة الدخول الموحد.
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