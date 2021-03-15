قوات الاحتلال تعتقل أربعة مقدسيين وتستدعي آخرين من مخيم شعفاط وسلوان

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أربعة مواطنين مقدسيين من مخيم شعفاط وسلوان.



وقال شهود عيان: إن "وحدة مستعربين بمساندة قوات خاصة اقتحمت مخيم شعفاط، الليلة الماضية، ولاحقت 3 شبان واعتقلتهم، وخلال ذلك اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وهم: الفتى محمد عبد الحق، ومحمود حمدان، والشاب وائل عرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي حي بطن الهوى في سلوان، اقتحمت مخابرات وقوات الاحتلال عدة منازل، واعتقلت الشاب يوسف الرجبي، كما استدعت آخرين للتحقيق.