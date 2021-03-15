دولي

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.. بايدن وبيلوسي يتجنبان دعوة حاكم نيويورك للاستقالة

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.. بايدن وبيلوسي يتجنبان دعوة حاكم نيويورك للاستقالة
أندرو كومو
رام الله - دنيا الوطن
تجنّب الرئيس الأميركي جو بايدن، الردّ على أسئلة صحفيّين سألوه إذا كان ينبغي على حاكم نيويورك، أندرو كومو، المتّهم بالتحرّش الجنسي، الاستقالة.

يأتي ذلك، في وقت دعت فيه، رئيس مجلس النوّاب الديمقراطيّة نانسي بيلوسي، كومو، إلى مشاورة نفسه لمعرفة ما إذا كان لا يزال قادراً على البقاء في منصبه، من دون ذهابها إلى حدّ المطالبة باستقالته.

وتختلف التصريحات الحذرة لكلّ من بايدن وبيلوسي، عن تصريحات مسؤولين ديمقراطيّين آخرين، بينهم تشاك شومر، والذين دعوا كومو صراحةً إلى الاستقالة.

وقال بايدن وهو ينزل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية "مارين وان": "التحقيق مستمر ونريد أن نرى ما الذي سيأتي به"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

من جهتها، أكّدت بيلوسي لمحطة (إيه بي سي)، أنّ النساء اللواتي اتّهمن الحاكم "يجب أن يؤخذن على محمل الجدّ"، مؤكدة أن "اتهاماتهن خطرة".

وأضافت: "الحاكم يحب نيويورك وعليه أن يشاور قلبه لمعرفة إن كان لا يزال قادراً على إدارة الولاية بفاعلية".

واتهمت ثماني نساء منذ شباط/ فبراير، كومو، بسلوك غير لائق وبالتلفّظ بعبارات غير لائقة، من بينهن موظفة سابقة تتهمه بتلمّسها من تحت قميصها في العام 2020.

واعتبر اندرو كومو (63 عاما) حاكم ولاية نيويورك منذ عشر سنوات، أن هذه الادعاءات "كاذبة" رافضاً الإذعان إلى الدعوات لاستقالته. وطلب الجمعة انتظار نتائج التحقيقات التي بوشرت بعد هذه الاتهامات.

ويبدو أن بيلوسي، تعتمد الموقف نفسه مؤكدة في الوقت نفسه أنها "لا تتسامح أبداً مع التحرش الجنسي"، وأضافت أن النساء اللواتي يتهمن كومو "من حقهن معرفة نتيجة التحقيق تماماً كما الحاكم"، معربة عن الأمل أن تصدر النتائج سريعاً.

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