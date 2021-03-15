دولي

(كورونا) حول العالم: تراجع ملموس بأعداد الوفيات والإصابات الجديدة المُكتشفة

(كورونا) حول العالم: تراجع ملموس بأعداد الوفيات والإصابات الجديدة المُكتشفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 665 ألف وفاة.

كما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 120 مليوناً، وما يزيد عن 417 ألف إصابة، تعافى منهم 96 مليوناً وأكثر من 965 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً ملموساً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 363 ألفاً و965 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 5,774 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,111 وفاة)، والمكسيك (639 وفاة)، وأميركا (629 وفاة)، وروسيا (395 وفاة)، وإيطاليا (264 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (44,120 إصابة)، وأميركا (36,896 إصابة)، والهند (26,514 إصابة)، وفرنسا (26,343 إصابة)، وإيطاليا (21,315 إصابة).

وما تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (547,234 وفاة)، والبرازيل (278,327 وفاة)، والمكسيك (194,710 وفيات)، والهند (158,762 وفاة)، وبريطانيا (125,516 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,081,657 إصابة)، والبرازيل (11,483,370 إصابة)، والهند (11,385,339 إصابة)، وروسيا (4,390,608 إصابات)، وبريطانيا (4,258,438 إصابة).

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