الطقس: ارتفاع ملموس آخر يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-10 15-7 16-7 بيت لحم 20-10 15-7 16-7 رام الله والبيرة 19-9 14-6 15-6 طولكرم 23-14 20-11 20-11 نابلس 21-11 16-8 17-8 قلقيلية 23-14 20-11 20-11 جنين 24-12 19-9 20-9 سلفيت 20-10 15-7 16-7 طوباس 25-13 20-10 21-10 روابي 21-11 16-8 17-8 الخليل 19-9 14-6 15-6 غزه 24-15 21-12 21-12 أريحا 28-18 24-15 25-15 خانيونس 24-15 21-12 21-12 الأغوار الشمالية 26-16 22-13 23-13 رفح 23-14 20-11 20-11

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو معتدلاً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو بارداً نسبياً، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناَ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: