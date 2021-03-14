الاحتلال يفرج عن الأسير "كراجة" بعد 17 عامًا في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عن الأسير محمد اسعود شفيق كراجة (36 عاما) من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، بعد أن أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال.



واستقبل عشرات المواطنين الأسير كراجة على حاجز الجلمة شمال جنين، وساروا بموكب سيارات نحو بلدة قباطية لبيت الأسير يوسف نزال حيث جرى استضافته هناك، قبل توجهه إلى مخيم عايدة.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كراجة بتاريخ 15/03/2004، حيث أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن 17 عاما.