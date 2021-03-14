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شيخ الأزهر: قلقون من تصاعد الأنشطة العدائية ضد المسلمين في الغرب

شيخ الأزهر: قلقون من تصاعد الأنشطة العدائية ضد المسلمين في الغرب
شيخ الأزهر أحمد الطيب
رام الله - دنيا الوطن
أعرب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب عن قلقه من انتشار اليمين المتطرف في أوروبا، وتصاعد أنشطته العدوانية والعدائية ضد المسلمين في كثير من الدول الغربية.

وخلال استقباله السفير الألماني بالقاهرة سيريل جان نون، أكد الطيب أن "العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى احترام التعددية وقبول الآخر، وأن تعلو أصوات العقل والحكمة وتختفي أصوات الدمار والخراب".

وأضاف أن "العالم الآن أصبح على وعي كامل باستغلال بعض الجماعات للدين لتحقيق أهداف مغرضة تتماشى مع أيديولوجياتها".

وقال: "إننا في الأزهر نمد أيدينا لكل الدول والمؤسسات للمشاركة في مجابهة ومقاومة هذه الجماعات، والقضاء على هذا الفكر المنحرف المضلل، وقد قمنا بالعديد من الخطوات العملية في هذا الاتجاه أبرزها التنسيق مع المؤسسات الدينية الكبرى في أوروبا، وفي مقدمتها الفاتيكان، كما أنشأ الأزهر مرصدا لمكافحة التطرف، وبرنامجا لتدريب الأئمة من مختلف دول العالم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتدريبهم على تفكيك أفكار الجماعات المتطرفة".

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