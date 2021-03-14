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ما فحوى رسالة إسماعيل هنية إلى الملك عبدالله حول ضحايا مستشفى السلط؟

ما فحوى رسالة إسماعيل هنية إلى الملك عبدالله حول ضحايا مستشفى السلط؟
رام الله - دنيا الوطن
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية برقية تعزية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بضحايا مستشفى السلط.

وقال هنية، وفق ما نشر عبر موقع حماس الالكتروني: "تلقينا في حركة حماس ببالغ الحزن والألم وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره خبر الحادث الأليم الذي وقع في مستشفى السلط، وأدى إلى وفاة مواطنين أردنيين، سائلا الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة".

وتقدم هنية بخالص التعازي إلى الملك عبد الله والأردن حكومة وشعبا، وإلى أسر وعائلات الذين انتقلوا إلى رحمة الله.

وعبر عن تضامن الحركة مع الشعب الأردني الشقيق وعائلات الضحايا، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق عائلاتهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

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