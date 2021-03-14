اعتقال طفلين من شعفاط ومسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، طفلين من مخيم شعفاط، فيما شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس مسيرة استفزازية للمستوطنين.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة "مستعربين" مدعومة بقوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط واعتقلت طفلين من داخل المخيم.



وأفاد شهود عيان بأنه وتزامنا مع اقتحام القوة الخاصة جرى إطلاق وابل من القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين.



بالتزامن مع ذلك شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة مسيرة استفزازية للمستوطنين جابت العديد من الشوارع.



وذكرت مصادر مقدسية بأنّ المستوطنين حملوا يافطات تحمل شعارات تلمودية، على وقع بعض الأغاني العبرية.



وشهد المسجد الأقصى اليوم اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين، وسط أداء طقوس تلمودية ورقصات استفزازية على أبوابه وداخل باحاته، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر مقدسية أن 193 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية، ويتقدمهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، احتفالا ببداية شهر نيسان العبري، وسط أداء صلوات وتلاوات توراتية علنيةً داخل المسجد الأقصى.