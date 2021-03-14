وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية الأحد.



وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، مساء الأحد، إلى أن العدد الكلي للاصابات 166 إصابة بعد فحص 2166 عينة بنسبة إصابة 8٪.