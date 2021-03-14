داخلية غزة تنشر كشف أسماء "التنسيقات المصرية" المغادرين عبر (معبر رفح) يوم الثلاثاء
غزةه - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الثلاثاء 16 آذار/ مارس، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الاثنين بالمراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً في جميع المحافظات.
وأشارت إلى أنه على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الثلاثاء 16 آذار/ مارس، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الاثنين بالمراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً في جميع المحافظات.
وأشارت إلى أنه على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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