داخلية غزة تنشر كشف أسماء "التنسيقات المصرية" المغادرين عبر (معبر رفح) يوم الثلاثاء

غزةه - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الثلاثاء 16 آذار/ مارس، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الاثنين بالمراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً في جميع المحافظات.وأشارت إلى أنه على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.