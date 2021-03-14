شؤون فلسطينية

برهوم: وفد من قيادة حماس يصل القاهرة الاثنين لاستكمال الحوار الوطني

برهوم: وفد من قيادة حماس يصل القاهرة الاثنين لاستكمال الحوار الوطني
قيادات في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يغادر وفد قيادي من حركة (حماس)، قطاع غزة الاثنين، متجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر (معبر رفح البري).

وقال المتحدث باسم حركة (حماس) فوزي برهوم  في تصريح صحفي مقتضب: إن "وفداً من قيادة حماس، سيصل العاصمة المصرية القاهرة الاثنين لاستكمال الحوار الوطني".

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