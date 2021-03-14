الرئيس عباس يُعزي الملك عبد الله بضحايا مستشفى السلط

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بضحايا الحدث الأليم والمفجع في مستشفى السلط.



وعبر الرئيس عباس في برقية التعزية، عن تعازيه القلبية الحارة للعاهل الأردني، وحكومة الأردن، ولعائلات الضحايا بهذا المصاب الأليم، داعياً الله عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ المملكة، وشعبها الشقيق بكل الخير والتوفيق والازدهار.



وأعرب (أبو مازن) عن التضامن التام مع الأردن في هذا الظرف العصيب، قائلاً: "نحن على ثقة بأن الأردن الشقيق بقيادتكم الحكيمة وحكومتكم، وأبناء شعبكم وبما لديه من المقومات والقدرات والإمكانيات في المجال الطبي والمجالات كافة، سيتجاوز كما هو عهده تلك الظروف بكل شجاعة واقتدار".