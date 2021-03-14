العربية الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الجرحى الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

دعا جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، إلى تدويل قضية الجرحى الفلسطينيين، مطالباً بالسعي الجاد لجعل قضيتهم قضية دولية، "تتمتع بالعالمية لكسب دعم دولي، وأممي، يطالب الاحتلال الإسرائيلي بتعويضهم عن معاناتهم وسلب أطرافهم".



وأوضح عاشور في تصريحاته، أن جرحانا تعتصر قلوبهم ألماً على فقدان أطرافهم، ملمحاً إلى أن الاحتلال تعمد قتل أبنائنا ببطء من خلال بتر أطرافهم، مؤكداً أن الاحتلال يسعى إلى جعل الدولة الفلسطينية دولة معاقة، مبيناً أن الفلسطينيين بوحدتهم يفشلون كل المخططات الرامية إلى سلب حقوقهم المشروعة، التي كفلتها الشرعية الدولية.



وطالب بتوثيق قضية الجرحى، وتقديمها للجنائية الدولية، لمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده، داعياً القيادة الفلسطينية لصياغة مشروع قانون، يضمن حقوق الجرحى، وتقديمه للأمم المتحدة، مؤكداً أن الجرحى بحاجة إلى حاضنة قانونية، توفر لهم الحياة الكريمة.