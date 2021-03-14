وقفة احتجاجية للمتقاعدين العسكريين في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننظم الملتقى العام للمتقاعدين العسكريين، وقفة احتجاجية، وحملت عنوان، "كرامة العسكري من كرامة الوطن" وذلك للمطالبة بإنصافهم، وإلغاء قرار التقاعد الإجباري القسري، الذي صدر بحقهم قبل سنوات.وتحدث المشاركون حول حقوقهم المالية والإدارية، مطالبين الرئيس محمود عباس، بإنصافهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية وإعادتهم أوضاعهم العملية.بدوره، الناشط رامي أبوكرش، المتحدث باسم تفريغات (2005)، قال: إن ملف المتقاعدين لا يقل أهمية عن باقي الملفات المهمة والتي يحب حلها، وإعادتها كما كانت في السابق، حتى يتم تحسين أوضاع المواطنين الإدارية والمالية.وشارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية، التي أقيمت في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وحملوا خلالها لافتات تطالب بتسوية أوضاعهم، وتلبية مطالبهم العادلة.