شؤون فلسطينية

جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة: نرفض تسليم مقدراتنا لجهات قد تكون غير مؤهلة

جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة: نرفض تسليم مقدراتنا لجهات قد تكون غير مؤهلة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة، الأحد، الجهات المختصة بـ "عدم تسليم مقدراتها وممتلكاتها إلى جهات قد تكون غير مؤهلة لتقوم بعمل فحوصات على سيارات نقل البترول والغاز".

وأضافت الجمعية، في بيان صحفي، أن ذلك قد "يؤدي لإحداث أضرار في هذه السيارات، إذ تم الاتصال ببعض شركات البترول من قبل شركة خاصة تطالبهم بإرسال سيارات نقل الوقود للفحص لديهم مقابل 2,500 شيكل لكل سيارة".

وتابعت: "بالرغم من عدم ابلاغ جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بصورة رسمية، بإسناد فحص شاحنات نقل الوقود لشركة خاصة، فإن جمعية أصحاب شركات البترول والغاز لا تمانع بل تطالب بعمل كل الفحوصات اللازمة والمنطقية لسيارات نقل الوقود للشركات من أجل سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء".

وتساءلت الجمعية عن التراخيص اللازمة، لعمل هذه الشركة، مثل: رخصة وزارة الاقتصاد، ورخصة وزارة الصناعة، ورخصة وزارة المواصلات، ورخصة البلدية والدفاع المدني.

وأكملت الجمعية في بيانها: "هل لدى الشركة الفاحصة ورشة معتمدة لعمل الفحص، وما هي جهات الاعتماد؟ وهل للشركة الفاحصة خبرة في تصنيع وفحص الصهاريج، وما هي هذه الخبرة، وأسماء الشركات التي تم إجراء الفحوصات على سياراتها؟".

وطالبت بتحديد الجهة الناظمة لعملية الفحص، وكيفية مراقبة هذه العملية، من أجل الاطمئنان إلى سلامة الفحوصات، وعدم تسببها في إحداث أي أضرار للسيارات.

ورفضت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، تسليم مقدرات شركاتها وسياراتهم إلى جهة، قد تكون غير مؤهلة لإجراء تجارب لا تحمد عقباها، إلى حين رد الجهات المختصة على استفساراتها.

وطالبت في ختام بيانها، أن تقوم الحكومة بتحمل تكلفة الفحوصات والبالغة 2,500 شيكل لكل سيارة، حيث إنه لا قبل للشركات بتحمل هذه التكلفة الباهظة، وغير المبررة في ظل الأوضاع الاقتصادية المأساوية، التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

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