البكري يُتابع تركيب محطة أوكسجين جديدة في مستشفى دورا الحكومي

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رام الله - دنيا الوطن

تابع محافظ الخليل، اللواء حبرين البكري، مساء الأحد، تركيب محطة الأوكسجين الجديدة في مستشفى دورا الحكومي المخصص لعلاج مرضى (كورونا).



وتبرع تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا (PALMED) بمحطة الأوكسجين للمستشفى.



وتجول المحافظ في أقسام المستشفى، واطلع على سير العمل، واطمأن على صحة المرضى واحتياجاتهم، وطمأنهم بأن الأوكسجين متوفر بشكل دائم، ويتم فحصه بشكل دوري، وأنه تم توفير كميات كبيرة من الأوكسجين الاحتياطي اللازم للمرضى.



وأشاد بأداء الطواقم الطبية، وما تبذله من جهد في رعاية المرضى، مشيراً إلى النقلة النوعية، التي شهدها المستشفى على مستوى الخدمات المقدمة والجهوزية العالية، التي أبدتها الكوادر الطبية في خدمة المرضى.