شؤون فلسطينية

مائة فنان يزينون خمسمائة جدار بعبارات وأبيات شعرية لخمسين كاتباً

مائة فنان يزينون خمسمائة جدار بعبارات وأبيات شعرية لخمسين كاتباً
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الثقافة، لمناسبة استمرار احتفالات دولة فلسطين بيوم الثقافة الوطنية، حملة لتزين جدران البيوت والبنايات في فلسطين، والشتات، بالعبارات والأبيات الشعرية والمقولات المقتبسة من أعمال الكتاب والشعراء الفلسطينيين.

وشارك 100 فنان في الحملة، التي أطلقتها الوزارة، اليوم الأحد، والتي تهدف إلى كتابة اقتباسات ومقولات لخمسين شاعراً وكاتباً فلسطينياً، ممن تركوا آثراً في الحياة الثقافية للشعب الفلسطيني، وساهموا في رفعة الأدب والفن الفلسطينيين.

ومن المتوقع في الحملة التي تستمر أسبوعاً، أن يتم تزيين 500 جدار بعبارات ومقولات وأبيات شعرية مختلفة لهؤلاء الكتاب، وتشمل قائمة الشعراء والكتاب أسماء مثل محمود درويش، وسميح القاسم، وتوفيق زياد، ومعين بسيسو، وغسان كنفاني، وإيميل، حبيبي وسميرة عزام، وفدوى طوقان، وجبرا إبراهيم جبرا، وإبراهيم طوقان، وعز الدين المناصرة، ومريد البرغوثي، وأحمد دحبور، ومحمد حسين القاضي، وخالد أبو خالد وغيرهم.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف: إن الغاية من هذه الحملة تذكير المواطنين بالمقولات الكبرى التي أرخت للحكاية الفلسطينية، وعبرت عن صمود شعبنا والتي كان لها أثر بالغ في تذكية كفاحه ونضاله على هذه الأرض.

وأضاف: أن هذه الاقتباسات يتذكرها الكل الفلسطيني، ونريد لها أن تظل حاضرة في وعينا، وليس أجمل من ونحن نحتفل بثقافتنا الوطنية من أن نزين جدران بيوتنا بمقولات من حملوا القلم وبالدم كتبوا لفلسطين، مبينا أنه من رفح إلى جنين ومن جباليا إلى نهر البارد، ومن مخيمات اللجوء إلى شاطئ غزة، يقوم مائة فنان بتذكيرنا بتلك المقولات التي جعلت كفاحنا ممكنا، بعضها نحفظها وبعضها نقرأه في كتبنا المدرسية، وبعضها نغنيه في حفلات السمر، وبعضها نعلقه في صالونات بيوتنا، وبعضها ساهم في توسيع مداركنا الوطنية لكنها كلها حاضرة في أذهاننا ونحن نواصل وجودنا على الأرض وحلمنا بالعودة إليها.







أخبار ذات صلة

اعتقال طفلين من شعفاط ومسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة

اعتقال طفلين من شعفاط ومسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

داخلية غزة تنشر كشف أسماء &#34;التنسيقات المصرية&#34; المغادرين عبر (معبر رفح) يوم الثلاثاء

داخلية غزة تنشر كشف أسماء "التنسيقات المصرية" المغادرين عبر (معبر رفح) يوم الثلاثاء

برهوم: وفد من قيادة حماس يصل القاهرة الاثنين لاستكمال الحوار الوطني

برهوم: وفد من قيادة حماس يصل القاهرة الاثنين لاستكمال الحوار الوطني

الرئيس عباس يُعزي الملك عبد الله بضحايا مستشفى السلط

الرئيس عباس يُعزي الملك عبد الله بضحايا مستشفى السلط

مستشفى حمد يُعلن عن تقديم 297 طرفاً صناعياً لجرحى غزة

مستشفى حمد يُعلن عن تقديم 297 طرفاً صناعياً لجرحى غزة

العربية الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الجرحى الفلسطينيين

العربية الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الجرحى الفلسطينيين

وقفة احتجاجية للمتقاعدين العسكريين في قطاع غزة

وقفة احتجاجية للمتقاعدين العسكريين في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتقال طفلين من شعفاط ومسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة

اعتقال طفلين من شعفاط ومسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة

الرئيس عباس يُعزي الملك عبد الله بضحايا مستشفى السلط

الرئيس عباس يُعزي الملك عبد الله بضحايا مستشفى السلط

مستشفى حمد يُعلن عن تقديم 297 طرفاً صناعياً لجرحى غزة

مستشفى حمد يُعلن عن تقديم 297 طرفاً صناعياً لجرحى غزة

جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة: نرفض تسليم مقدراتنا لجهات قد تكون غير مؤهلة

جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة: نرفض تسليم مقدراتنا لجهات قد تكون غير مؤهلة

البكري يُتابع تركيب محطة أوكسجين جديدة في مستشفى دورا الحكومي

البكري يُتابع تركيب محطة أوكسجين جديدة في مستشفى دورا الحكومي

مائة فنان يزينون خمسمائة جدار بعبارات وأبيات شعرية لخمسين كاتباً

مائة فنان يزينون خمسمائة جدار بعبارات وأبيات شعرية لخمسين كاتباً

شبان يزيلون خط مياه واصل لبؤرة استيطانية في بيت دجن

شبان يزيلون خط مياه واصل لبؤرة استيطانية في بيت دجن

&#34;الخارجية&#34;: زيارة نتنياهو لسوسيا اختلاق لأماكن دينية للسيطرة على الأرض الفلسطينية

"الخارجية": زيارة نتنياهو لسوسيا اختلاق لأماكن دينية للسيطرة على الأرض الفلسطينية

منوعات

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بقرار جديد صادم

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بقرار جديد صادم

لهذا السبب.. رامز جلال قد لا يظهر في رمضان المقبل

لهذا السبب.. رامز جلال قد لا يظهر في رمضان المقبل

بعد خطوتها الجريئة.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على ياسمين عبد العزيز

بعد خطوتها الجريئة.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على ياسمين عبد العزيز

شاهد: وصلة رقص مثيرة ليسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي

شاهد: وصلة رقص مثيرة ليسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي

ما حقيقة إنفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها ؟

ما حقيقة إنفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها ؟

فنانة لبنانية تصف زميلتها بـ&#34;بقرة الدراما&#34;.. من هي ؟

فنانة لبنانية تصف زميلتها بـ"بقرة الدراما".. من هي ؟

شاهد: أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حفلات عمرو دياب

شاهد: أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حفلات عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل وروبي تشعلان مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل وروبي تشعلان مواقع التواصل

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

عربي

البحرين تخفف قيود (كورونا) بعد تراجع الإصابات

البحرين تخفف قيود (كورونا) بعد تراجع الإصابات

رئيس مجلس أعيان الأردن: كل من تسبب بكارثة السلط سيدفع الثمن

رئيس مجلس أعيان الأردن: كل من تسبب بكارثة السلط سيدفع الثمن

الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص

الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني