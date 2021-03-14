الحركة النسائية الإسلامية: انتخاب الشنطي تتويجاً للفكر الحضاري لحماس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المكتب الإعلامي للحركة النسائية الإسلامية التابع لحركة (حماس)، الأحد، إن انتخاب جميلة الشنطي، في عضوية المكتب السياسي، يأتي تتويجاً للفكر الحضاري للحركة.



وأضاف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن النظام الانتخابي الداخلي لحركة (حماس)، "يسمح للمرأة أن تُنتخب وتتولى مناصبَ متقدمة وواسعة في صناعة القرار، ويضمن لها حقها في العمل المشترك أو المنفصل".



وأوضح، أن جميلة عبد الله الشنطي (66 عاماً) انتخبت عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس، ضمن انتخابات الحركة في مرحلتها الأخيرة مساء الأحد، فيما تستكمل فاطمة شراب قيادة الحركة النسائية الإسلامية خلفاً لرجاء الحلبي.