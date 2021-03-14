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شؤون فلسطينية

نتنياهو يقتحم قرية سوسيا الأثرية جنوب الخليل في ظل إجراءات عسكرية مشددة

نتنياهو يقتحم قرية سوسيا الأثرية جنوب الخليل في ظل إجراءات عسكرية مشددة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، قرية سوسيا الأثرية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) : إن نتنياهو برفقة عدد كبير من المستوطنين، اقتحموا قرية سوسيا الأثرية، في ظل إجراءات عسكرية مشددة،  فرضتها قوات الاحتلال؛ شملت إغلاق منطقة المسافر، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وحواجز عسكرية لمنع المتضامنين والطواقم الصحفية من الوصول إلى المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال، قمعت قبيل اقتحام نتنياهو القرية، مسيرة جماهيرية، انطلقت في مسافر بلدة يطا، رفضاً لاقتحام رئيس حكومة الاحتلال المرتقب لقرية سوسيا الأثرية، وهي واحدة من بين عشرات القرى والخرب الواقعة في المنطقة.

وأشارت وكالة (وفا) إلى أن قوات الاحتلال، هاجمت بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع المئات من المواطنين، وممثلي الفعاليات الوطنية والمؤسسات الأهلية ومتضامنين أجانب ودعاة سلام، ممن شاركوا في المسيرة، التي دعا إليها أهالي المسافر، وحركة فتح بالتعاون مع اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ولجان الحماية والصمود ونشطاء فلسطينيون.

وانطلقت المسيرة من قرية سوسيا باتجاه المواقع المزمع اقتحامها من قبل رئيس حكومة الاحتلال، إلا أن قوات الاحتلال، منعت وصولهم للمنطقة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال وبسياسة التطهير العرقي، التي ينتهجها بحق أهالي المسافر لصالح مشاريعه الاستيطانية.

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