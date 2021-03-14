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شؤون فلسطينية

سهيل الهندي يكشف رسالة (حماس) باختيار جميلة الشنطي لعضوية مكتبها السياسي

سهيل الهندي يكشف رسالة (حماس) باختيار جميلة الشنطي لعضوية مكتبها السياسي
خاص دنيا الوطن - عوض أبو دقة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، عن نيل جميلة الشنطي، عضوية المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخها.

وقال سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لـ (حماس)، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "صحيح أنه لأول مرة في تاريخ الحركة، يتم اختيار سيدة في عضوية المكتب السياسي"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لها أبعاد ودلالات كبيرة.

وبيّن الهندي، أن هذا يؤكد احترام حركة (حماس) للمرأة الفلسطينية، وجهادها، وبطولاتها، وتضحياتها، ويوصل رسالة للمجتمع الفلسطيني، بأن الحركة على مسافةٍ واحدة من الرجال والنساء.

وشدد على أن هذه رسالة اعتزاز وتقدير للمرأة الفلسطينية، لافتاً إلى أنه في مكنون الشعب الفلسطيني من النساء من يملكن القدرات والإمكانيات والطاقات، ما يبوئهن أن يتقلدن مواقع متقدمة في كل الميادين بما فيها الميادين السياسية.

جدير بالذكر، أن الشنطي، من الشخصيات السياسية التي برزت بعد فوزها في عضوية المجلس التشريعي بانتخابات 2006، وهي حاصلة على الدكتوراة في أصول التربية.

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