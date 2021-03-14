شؤون فلسطينية

بينهم امرأة لأول مرة.. حماس تعلن أسماء أعضاء المكتب السياسي في قطاع غزة

بينهم امرأة لأول مرة.. حماس تعلن أسماء أعضاء المكتب السياسي في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسماء أعضاء مكتبها السياسي الجدد في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إنه في إطار استكمال العملية الانتخابية لحركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة، فقد عقد مجلس شورى الحركة اليوم الأحد 14/3 اجتماعاً انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى".

وأضافت الحركة، أنه "لأول مرة تنتخب إحدى الأخوات لعضوية المكتب السياسي للحركة بالإضافة إلى رئيسة الحركة النسائية".

وبحسب البيان، تأتي قائمة أسماء القيادة الجديدة المنتخبة، كالتالي:
1. يحيى السنوار                رئيس حركة حماس في قطاع غزة
2. خليل الحية                     نائب رئيس الحركة
3. نزار عوض الله                 عضواً
4. محمود الزهار                  عضواً
5. روحي مشتهى                  عضواً
6. فتحي حماد                      عضواً
7. سامح السراج                    عضواً
8. مروان عيسى                    عضواً
9. صلاح البردويل                 عضواً
10. جميلة الشنطي                عضواً
11. فاطمة شراب (الأخرس)  رئيسة الحركة النسائية
12. غازي حمد                   عضواً
13. إسماعيل برهوم              عضواً
14. سهيل الهندي                 عضواً
15. زكريا أبو معمر              عضواً
16. جواد أبو شمالة               عضواً
17. كمال أبو عون               عضواً
18. عصام الدعاليس             عضواً
19. أسامة المزيني     رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة.
20. ماهر صبرة       مساعد رئيس الهيئة الإدارية للحركة

أخبار ذات صلة

قيادي فلسطيني: بورصة لقوائم انتخابية تحمل اسم اليسار تعكس مصالح ضيقة لبعض الأطراف

قيادي فلسطيني: بورصة لقوائم انتخابية تحمل اسم اليسار تعكس مصالح ضيقة لبعض الأطراف

مصدر: هشام كحيل ومحمد صبيح سيشاركان في حوار القاهرة المرتقب

مصدر: هشام كحيل ومحمد صبيح سيشاركان في حوار القاهرة المرتقب

محافظ جنين يقرر إغلاق المحافظة من الأربعاء حتى الأحد المقبل

محافظ جنين يقرر إغلاق المحافظة من الأربعاء حتى الأحد المقبل

الكيلة: المنحنى الوبائي بتصاعد مستمر والمستشفيات الحكومية وصلت للخط الأحمر

الكيلة: المنحنى الوبائي بتصاعد مستمر والمستشفيات الحكومية وصلت للخط الأحمر

الاقتصاد بغزة: ارتفاع أسعار بعض السلع لأسباب عالمية ونتابع السوق بدقة

الاقتصاد بغزة: ارتفاع أسعار بعض السلع لأسباب عالمية ونتابع السوق بدقة

بقيادة &#34;غليك&#34;.. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة "غليك".. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

"الخارجية" تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بقيادة &#34;غليك&#34;.. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة "غليك".. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

"الخارجية" تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بطولكرم

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بطولكرم

أريحا: الشرطة تحرر مخالفة سلامة عامة

أريحا: الشرطة تحرر مخالفة سلامة عامة

الخليل: الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية رافضة لنوايا نتنياهو اقتحام مسافر يطا

الخليل: الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية رافضة لنوايا نتنياهو اقتحام مسافر يطا

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

رأفت يدين افتتاح التشيك فرع لسفارتها بالقدس ويطالب كوسوفو بالتراجع عن افتتاح سفارتها

رأفت يدين افتتاح التشيك فرع لسفارتها بالقدس ويطالب كوسوفو بالتراجع عن افتتاح سفارتها

منوعات

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بقرار جديد صادم

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بقرار جديد صادم

لهذا السبب.. رامز جلال قد لا يظهر في رمضان المقبل

لهذا السبب.. رامز جلال قد لا يظهر في رمضان المقبل

بعد خطوتها الجريئة.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على ياسمين عبد العزيز

بعد خطوتها الجريئة.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على ياسمين عبد العزيز

شاهد: وصلة رقص مثيرة ليسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي

شاهد: وصلة رقص مثيرة ليسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي

ما حقيقة إنفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها ؟

ما حقيقة إنفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها ؟

فنانة لبنانية تصف زميلتها بـ&#34;بقرة الدراما&#34;.. من هي ؟

فنانة لبنانية تصف زميلتها بـ"بقرة الدراما".. من هي ؟

شاهد: أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حفلات عمرو دياب

شاهد: أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حفلات عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل وروبي تشعلان مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل وروبي تشعلان مواقع التواصل

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

عربي

البحرين تخفف قيود (كورونا) بعد تراجع الإصابات

البحرين تخفف قيود (كورونا) بعد تراجع الإصابات

رئيس مجلس أعيان الأردن: كل من تسبب بكارثة السلط سيدفع الثمن

رئيس مجلس أعيان الأردن: كل من تسبب بكارثة السلط سيدفع الثمن

الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص

الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني