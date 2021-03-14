بينهم امرأة لأول مرة.. حماس تعلن أسماء أعضاء المكتب السياسي في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسماء أعضاء مكتبها السياسي الجدد في قطاع غزة.





وقالت الحركة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إنه في إطار استكمال العملية الانتخابية لحركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة، فقد عقد مجلس شورى الحركة اليوم الأحد 14/3 اجتماعاً انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى".







وأضافت الحركة، أنه "لأول مرة تنتخب إحدى الأخوات لعضوية المكتب السياسي للحركة بالإضافة إلى رئيسة الحركة النسائية".





وبحسب البيان، تأتي قائمة أسماء القيادة الجديدة المنتخبة، كالتالي:



20. ماهر صبرة مساعد رئيس الهيئة الإدارية للحركة





1. يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة2. خليل الحية نائب رئيس الحركة3. نزار عوض الله عضواً4. محمود الزهار عضواً5. روحي مشتهى عضواً6. فتحي حماد عضواً7. سامح السراج عضواً8. مروان عيسى عضواً9. صلاح البردويل عضواً10. جميلة الشنطي عضواً11. فاطمة شراب (الأخرس) رئيسة الحركة النسائية12. غازي حمد عضواً13. إسماعيل برهوم عضواً14. سهيل الهندي عضواً15. زكريا أبو معمر عضواً16. جواد أبو شمالة عضواً17. كمال أبو عون عضواً18. عصام الدعاليس عضواً19. أسامة المزيني رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة.