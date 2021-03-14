مصدر: هشام كحيل ومحمد صبيح سيشاركان في حوار القاهرة المرتقب

الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة (أرشيفية)

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خاص دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن"، من مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأحد، عن توجيه دعوة لكل من المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، للمشاركة في حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، الثلاثاء المقبل.



وأوضحت هذه المصادر، أن كحيل سيضع القوى والفصائل المشاركة أمام كل الإجراءات والقضايا التي قامت لجنة الانتخابات المركزية في الفترة الأخيرة، وسيشرح كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية.



وفيما يتعلق بصبيح، بيّنت المصادر أنه سيتقدم بمداخلة يشرح فيها آليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، منذ عام 1969 إلى اليوم.



جدير بالذكر أن هذا الحوار سيتركز حول ملف منظمة التحرير، ومناقشة آليات تشكيل المجلس الوطني المقبل.