شؤون فلسطينية

مصدر: هشام كحيل ومحمد صبيح سيشاركان في حوار القاهرة المرتقب

مصدر: هشام كحيل ومحمد صبيح سيشاركان في حوار القاهرة المرتقب
الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة (أرشيفية)
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأحد، عن توجيه دعوة لكل من المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، للمشاركة في حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، الثلاثاء المقبل.

وأوضحت هذه المصادر، أن كحيل سيضع القوى والفصائل المشاركة أمام كل الإجراءات والقضايا التي قامت لجنة الانتخابات المركزية في الفترة الأخيرة، وسيشرح كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بصبيح، بيّنت المصادر أنه سيتقدم بمداخلة يشرح فيها آليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، منذ عام 1969 إلى اليوم.

جدير بالذكر أن هذا الحوار سيتركز حول ملف منظمة التحرير، ومناقشة آليات تشكيل المجلس الوطني المقبل.

أخبار ذات صلة

بينهم امرأة لأول مرة.. حماس تعلن أسماء أعضاء المكتب السياسي في قطاع غزة

بينهم امرأة لأول مرة.. حماس تعلن أسماء أعضاء المكتب السياسي في قطاع غزة

قيادي فلسطيني: بورصة لقوائم انتخابية تحمل اسم اليسار تعكس مصالح ضيقة لبعض الأطراف

قيادي فلسطيني: بورصة لقوائم انتخابية تحمل اسم اليسار تعكس مصالح ضيقة لبعض الأطراف

محافظ جنين يقرر إغلاق المحافظة من الأربعاء حتى الأحد المقبل

محافظ جنين يقرر إغلاق المحافظة من الأربعاء حتى الأحد المقبل

الكيلة: المنحنى الوبائي بتصاعد مستمر والمستشفيات الحكومية وصلت للخط الأحمر

الكيلة: المنحنى الوبائي بتصاعد مستمر والمستشفيات الحكومية وصلت للخط الأحمر

الاقتصاد بغزة: ارتفاع أسعار بعض السلع لأسباب عالمية ونتابع السوق بدقة

الاقتصاد بغزة: ارتفاع أسعار بعض السلع لأسباب عالمية ونتابع السوق بدقة

بقيادة &#34;غليك&#34;.. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة "غليك".. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

"الخارجية" تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بقيادة &#34;غليك&#34;.. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة "غليك".. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

"الخارجية" تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بطولكرم

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بطولكرم

أريحا: الشرطة تحرر مخالفة سلامة عامة

أريحا: الشرطة تحرر مخالفة سلامة عامة

الخليل: الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية رافضة لنوايا نتنياهو اقتحام مسافر يطا

الخليل: الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية رافضة لنوايا نتنياهو اقتحام مسافر يطا

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

رأفت يدين افتتاح التشيك فرع لسفارتها بالقدس ويطالب كوسوفو بالتراجع عن افتتاح سفارتها

رأفت يدين افتتاح التشيك فرع لسفارتها بالقدس ويطالب كوسوفو بالتراجع عن افتتاح سفارتها

منوعات

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بقرار جديد صادم

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بقرار جديد صادم

لهذا السبب.. رامز جلال قد لا يظهر في رمضان المقبل

لهذا السبب.. رامز جلال قد لا يظهر في رمضان المقبل

بعد خطوتها الجريئة.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على ياسمين عبد العزيز

بعد خطوتها الجريئة.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على ياسمين عبد العزيز

شاهد: وصلة رقص مثيرة ليسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي

شاهد: وصلة رقص مثيرة ليسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي

ما حقيقة إنفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها ؟

ما حقيقة إنفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها ؟

فنانة لبنانية تصف زميلتها بـ&#34;بقرة الدراما&#34;.. من هي ؟

فنانة لبنانية تصف زميلتها بـ"بقرة الدراما".. من هي ؟

شاهد: أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حفلات عمرو دياب

شاهد: أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حفلات عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل وروبي تشعلان مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل وروبي تشعلان مواقع التواصل

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

عربي

البحرين تخفف قيود (كورونا) بعد تراجع الإصابات

البحرين تخفف قيود (كورونا) بعد تراجع الإصابات

رئيس مجلس أعيان الأردن: كل من تسبب بكارثة السلط سيدفع الثمن

رئيس مجلس أعيان الأردن: كل من تسبب بكارثة السلط سيدفع الثمن

الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص

الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني