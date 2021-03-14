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البحرين تخفف قيود (كورونا) بعد تراجع الإصابات

البحرين تخفف قيود (كورونا) بعد تراجع الإصابات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الأحد، تخفيف بعض القيود التي تفرضها للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تراجع معدل الإصابات.

وقالت الصحة البحرينية إن بوسع المطاعم والمقاهي فتح أبوابها لعدد لا يتجاوز 30 شخصا، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

ومنذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أصبح العمل في المقاهي والمطاعم قاصرا على بيع الوجبات الجاهزة فقط.

واعتبارا من اليوم الأحد، أصبح من الممكن إعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية، ولكن لا يزال محظورا تجمع أكثر من 30 شخصا في المنازل أو الأماكن الخاصة.

وفي الإطار ذاته، حث مسؤولو الوزارة السكان على تلقي اللقاح ومواصلة الالتزام بإجراءات مثل التباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي.

ويأتي هذا التطور بعدما انخفض عدد الإصابات من ذروة بلغت 896 إصابة في منتصف فبراير/ شباط الماضي، بعد زيادة مطردة منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وسجلت المملكة، التي تتيح للمقيمين والمواطنين أربعة أنواع من اللقاحات، 579 إصابة جديدة اليوم الأحد.

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