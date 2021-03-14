دولي

هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جنوب شرقي إيران

هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جنوب شرقي إيران
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، الأحد، أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضربت محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.

وأفاد المركز، بأن "الهزة وقعت في منطقة فارياب جنوبي المحافظة"، محددا مركزها "عند التقاء خط عرض 57.02 درجة شمالا وخط طول 28.16 درجة شرقا، وعلى عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهته، صرح المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني بمحافظة كرمان، بأن "الهزة لم تتسبب بوقوع خسائر بشرية أو مادية كونها وقعت في منطقة جبلية".

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