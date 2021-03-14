شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة: ارتفاع أسعار بعض السلع لأسباب عالمية ونتابع السوق بدقة

الاقتصاد بغزة: ارتفاع أسعار بعض السلع لأسباب عالمية ونتابع السوق بدقة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن طواقمها الميدانية تتابع الحركة التجارية داخل الأسواق المحلية بشكل دقيق لضبط الأسعار وعدم السماح برفعها دون مبرر وإشراف من قبلها.

وبين المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى، أن الارتفاع على بعض السلع يعود لأسباب عالمية أبرزها بطؤ وارتفاع تكلفة عمليات شحن البضائع جراء جائحة (كورونا)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وقال: أبو موسى "النشاط الاقتصادي كان متوقفاً خلال الفترة الماضية بسبب كورونا، والآن عاد للعمل، لكن هناك ارتفاع في أسعار الشحن قليلاً وهو ما أثر على بعض السلع".

وشدد على أن الارتفاع الذي شهده عدد قليل من السلع سببه ليس داخلياً من قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تسمح برفع الأسعار من قبل التجار قبل مطالعة فواتير الشراء من المصدر.

وأضاف "وردت بعض الشكاوى إلى الوزارة حول ارتفاع بعض الأسعار في المواد التموينية في الأسواق، وجارٍ الاستيضاح من التجار حول ذلك الأمر باعتباره أمراً مرفوضاً دون مبرر".

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