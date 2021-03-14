شؤون فلسطينية

بقيادة "غليك".. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة "غليك".. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط أداء لطقوس تلمودية ورقصات استفزازية على أبوابه وداخل باحاته، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
 
وأفادت مصادر مقدسية أن 193 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية، ويتقدمهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية ووسط دعوات لتكثيف الاقتحامات اليوم.

وأضافت المصادر أن مجموعات من المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في باب الأسباط وسط حراسة قوات الاحتلال.

ولفتت المصادر إلى أن المتطرف "يهودا غليك" اقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم احتفالا ببداية شهر نيسان العبري، وسط أداء صلوات وتلاوات توراتية علنيةً داخل المسجد الأقصى.

كما شارك في عمليات الاقتحام العشرات من الطلبة اليهود وموظفي الآثار الذي رافقوا المجموعات الاستيطانية.

وأشارت المصادر إلى أن جماعات الهيكل المتطرفة تقوم منذ صباح اليوم بتنفيذ صلوات توراتية داخل المسجد الأقصى، وسط دعوات في منتصف شهر نيسان العبري لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.

وكان الشيخ عكرمة صبري قد دعا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، ردا على دعوات جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام الأقصى.

ولفت إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخرًا تصعيدًا ملحوظًا في اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.

وتعرض المسجد الأقصى خلال الأسبوع المنصرم لاقتحام أكثر من 302 مستوطنا والعشرات من جنود الاحتلال لباحاته وأروقته.

وشارك في عمليات الاقتحام تلك العديد من قادة المستوطنين وعلى رأسهم المتطرف "يهودا غليك" الذي اقتحم الباحات وسط أداء طقوسا دينية وإجراء جولات استفزازية.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

 ووفق التقرير الدوري للمكتب الإعلامي لحركة "حماس" بالضفة، أبعدت سلطات الاحتلال (17) مواطنا عن أماكن سكنهم وعن المسجد الأقصى، خلال شهر فبراير الماضي.

كما شهد المسجد الأقصى تواصل اعتداءات المستوطنين، حيث اقتحم (1309) مستوطنين باحاته خلال شهر فبراير، مقابل (613) مستوطنا اقتحموا المسجد في يناير

وأطلق العديد من المقدسيين دعوات بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه وقطع الطريق على الاحتلال والمستوطنين الذين يحاولون الاستفراد فيه.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

"الخارجية" تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

الرجوب: قرار الرئيس عباس وفتح إجراء الانتخابات واحترام نتيجتها والالتزام بها مهما كانت

الرجوب: قرار الرئيس عباس وفتح إجراء الانتخابات واحترام نتيجتها والالتزام بها مهما كانت

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بطولكرم

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بطولكرم

أريحا: الشرطة تحرر مخالفة سلامة عامة

أريحا: الشرطة تحرر مخالفة سلامة عامة

&#34;هيئة المعابر&#34; بغزة: الجانب المصري فرض 25 دولاراً إضافية لكل من يغادر القطاع

"هيئة المعابر" بغزة: الجانب المصري فرض 25 دولاراً إضافية لكل من يغادر القطاع

الخليل: الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية رافضة لنوايا نتنياهو اقتحام مسافر يطا

الخليل: الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية رافضة لنوايا نتنياهو اقتحام مسافر يطا

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بقيادة &#34;غليك&#34;.. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة "غليك".. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

"الخارجية" تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بطولكرم

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بطولكرم

أريحا: الشرطة تحرر مخالفة سلامة عامة

أريحا: الشرطة تحرر مخالفة سلامة عامة

الخليل: الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية رافضة لنوايا نتنياهو اقتحام مسافر يطا

الخليل: الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية رافضة لنوايا نتنياهو اقتحام مسافر يطا

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

رأفت يدين افتتاح التشيك فرع لسفارتها بالقدس ويطالب كوسوفو بالتراجع عن افتتاح سفارتها

رأفت يدين افتتاح التشيك فرع لسفارتها بالقدس ويطالب كوسوفو بالتراجع عن افتتاح سفارتها

منوعات

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بقرار جديد صادم

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بقرار جديد صادم

لهذا السبب.. رامز جلال قد لا يظهر في رمضان المقبل

لهذا السبب.. رامز جلال قد لا يظهر في رمضان المقبل

بعد خطوتها الجريئة.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على ياسمين عبد العزيز

بعد خطوتها الجريئة.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على ياسمين عبد العزيز

شاهد: وصلة رقص مثيرة ليسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي

شاهد: وصلة رقص مثيرة ليسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي

ما حقيقة إنفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها ؟

ما حقيقة إنفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها ؟

فنانة لبنانية تصف زميلتها بـ&#34;بقرة الدراما&#34;.. من هي ؟

فنانة لبنانية تصف زميلتها بـ"بقرة الدراما".. من هي ؟

شاهد: أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حفلات عمرو دياب

شاهد: أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حفلات عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل وروبي تشعلان مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل وروبي تشعلان مواقع التواصل

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

عربي

الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص

الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني

بخضم الحديث عن إعادة العلاقات.. مصر تطالب أنقرة باحترام مبادئ حسن الجوار

بخضم الحديث عن إعادة العلاقات.. مصر تطالب أنقرة باحترام مبادئ حسن الجوار

استهدف مركبة ضابط عسكري.. قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الصومالية

استهدف مركبة ضابط عسكري.. قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الصومالية