بقيادة "غليك".. مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط أداء لطقوس تلمودية ورقصات استفزازية على أبوابه وداخل باحاته، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر مقدسية أن 193 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية، ويتقدمهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية ووسط دعوات لتكثيف الاقتحامات اليوم.



وأضافت المصادر أن مجموعات من المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في باب الأسباط وسط حراسة قوات الاحتلال.



ولفتت المصادر إلى أن المتطرف "يهودا غليك" اقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم احتفالا ببداية شهر نيسان العبري، وسط أداء صلوات وتلاوات توراتية علنيةً داخل المسجد الأقصى.



كما شارك في عمليات الاقتحام العشرات من الطلبة اليهود وموظفي الآثار الذي رافقوا المجموعات الاستيطانية.



وأشارت المصادر إلى أن جماعات الهيكل المتطرفة تقوم منذ صباح اليوم بتنفيذ صلوات توراتية داخل المسجد الأقصى، وسط دعوات في منتصف شهر نيسان العبري لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.



وكان الشيخ عكرمة صبري قد دعا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، ردا على دعوات جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام الأقصى.



ولفت إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخرًا تصعيدًا ملحوظًا في اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.



وتعرض المسجد الأقصى خلال الأسبوع المنصرم لاقتحام أكثر من 302 مستوطنا والعشرات من جنود الاحتلال لباحاته وأروقته.



وشارك في عمليات الاقتحام تلك العديد من قادة المستوطنين وعلى رأسهم المتطرف "يهودا غليك" الذي اقتحم الباحات وسط أداء طقوسا دينية وإجراء جولات استفزازية.



وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.



ووفق التقرير الدوري للمكتب الإعلامي لحركة "حماس" بالضفة، أبعدت سلطات الاحتلال (17) مواطنا عن أماكن سكنهم وعن المسجد الأقصى، خلال شهر فبراير الماضي.



كما شهد المسجد الأقصى تواصل اعتداءات المستوطنين، حيث اقتحم (1309) مستوطنين باحاته خلال شهر فبراير، مقابل (613) مستوطنا اقتحموا المسجد في يناير



وأطلق العديد من المقدسيين دعوات بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه وقطع الطريق على الاحتلال والمستوطنين الذين يحاولون الاستفراد فيه.