الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعـلام بالشرطة بأنه وخلال متابعة شرطة المحافظة اليومية، لتأكيد الالتزام بالإجراءات الوقائية والإغلاق المعلن عنه.



وقامت الشرطة بتحرير 260 مخالفة وأغلقت 135 محلاً تجارياً وأوقفت 30 شخصاً لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة والوقاية المعلن عنها وأتخذت كافة الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.



وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها من قبل الحكومة ووزارة الصحة بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة اليوم مخالفات وأغلقت محال تجارية وقبضت على عدد من الأشخاص غير الملتزمين بقرار الإغلاق في محافظة الخليل.