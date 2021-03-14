الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بطولكرم



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المحافظة قبضت على 39 مطلوباً للعدالة، وضبطت 42 مركبة غير قانونية من بينها دراجة نارية.



وأكدت الشرطة أنها تحفظت على المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة، صادر بحقهم مذكراتِ قضائيةً وضبطت مركبات غير قانونية، في طولكرم.