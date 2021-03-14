أريحا: الشرطة تحرر مخالفة سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة حررت 52 مخالفة خلال 24 ساعة الماضية.



وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام، بإجراءات السلامة العامة وقرارالإغلاق في ظل الحالة الوبائية وتفشي المرض مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار مخالفات للسائقين والمواطنين وأصحاب المحال التجارية لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة والوقاية من وباء (كورونا) في المحافظة.