أريحا: الشرطة تحرر مخالفة سلامة عامة
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار مخالفات للسائقين والمواطنين وأصحاب المحال التجارية لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة والوقاية من وباء (كورونا) في المحافظة.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة حررت 52 مخالفة خلال 24 ساعة الماضية.
وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام، بإجراءات السلامة العامة وقرارالإغلاق في ظل الحالة الوبائية وتفشي المرض مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
حررت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار مخالفات للسائقين والمواطنين وأصحاب المحال التجارية لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة والوقاية من وباء (كورونا) في المحافظة.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة حررت 52 مخالفة خلال 24 ساعة الماضية.
وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام، بإجراءات السلامة العامة وقرارالإغلاق في ظل الحالة الوبائية وتفشي المرض مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
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