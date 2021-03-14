"هيئة المعابر" بغزة: الجانب المصري فرض 25 دولاراً إضافية لكل من يغادر القطاع



وقال المتحدث باسم الهيئة، المقدم أيمن الزيني في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "فوجئنا صباح اليوم الأحد برسوم معابر إضافية تحت بند (رسم تأشيرة منافذ) على كل من يُسمح بدخوله الأراضي المصرية من غزة".



وتابع "هذه الرسوم الجديدة قيمتها 25 دولاراً أمريكياً؛ ستضاف إلى مبلغ الـ 300 جنيه مصري في حال غادر أي مواطن قطاع غزة عبر معبر رفح".





جدير بالذكر أن رسوم المغادرة التي يحصل عليها الجانب الفلسطيني من كل مواطن على معبر رفح، تبلغ 60 شيكلاً.

خاص لدنيا الوطنأكدت الهيئة العامة للحدود والمعابر في غزة، اليوم الأحد، صحة ما تم تداوله بشأن فرض الجانب المصري رسوماً جديدة على المغادرين من القطاع، عبر معبر رفح البري.