قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية أغلقت 80 محلاً تجارياً وقبضت على شخصين اثنين لغير الملتزمين بقرار الإغلاق وضبطت ست مركبات وفضت تجمعات أعراس في قلقيلية.



وأضافت الشرطة أنها قامت بتحرير 94 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة يومي الجمعة والسبت محال تجارية وحررت مخالفات وضبطت مركبات وفضت تجمعات أعراس لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.