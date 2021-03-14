إغلاق محال وتحرير مخالفات بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة وقوة من الأجهزة الأمنية أقامت أربعة حواجز على مداخل مدن وبلدات ضواحي القدس وساندت مراكز الشرطة في مناطق شمال غرب القدس والرام وبلدات جنوب شرق القدس في جولات تفقدية للتأكيد على قرار الحكومة ومحافظة القدس الخاص بحالة الطوارئ المعلن عنها وتخلل ذلك إغلاق 65 محلاً تجارياً ومخالفة وإغلاق صالات أفراح في بلدة جبع شمال شرق القدس وإحضار صاحبها وفض 40 شخصاً تم ضبطهم داخل مقهى في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس وتوقيعهم على تعهدات بعدم تكرار مخالفتهم.



وأضافت بأنه تم تحرير 24 مخالفة وتنظيم 42 تعهداً بحق أشخاصٍ لعدم إلتزامهم بإغلاق المحال التجارية وصالات الأفراح في البلدات المصنفة بالخطرة وفقا لقرار الحكومة و مخالفة الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.



وناشدت الشرطة المواطنين ضرورة الإلتزام بحالة الإغلاق والحد من الحركة إلا للضرورة القصوى والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية خاصة بعد ازدياد حالات الوفاة والإصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة والوطن.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية محال تجاريةٍ وصالات أفراح وحررت مخالفات بحق أصحابها، وأغلقت مقهىً في ضواحي القدس.