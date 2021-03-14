أريحا: الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص نظموا رحلةَ ترفيهيةً



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن شرطة المحافظة وبإسناد من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية قبضت فجر اليوم على ثلاثة أشخاصٍ قاموا بتنظيم رحلة ترفيهية لأكثر من 50 شخصاً لمحافظة أريحا مخالفين بذلك التعليمات والإجراءات الوقائية وقرار الإغلاق الهادف إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا).



وأكدت الشرطة أنه تم إنزال الركاب من الحافلة التي كانوا يستقلونها وفض تجمعهم وإلزامهم بمغادرة المكان كلٌ إلى منزله والتحفظ على المقبوض عليهم لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية فجر اليوم، على ثلاثة أشخاص من سكان محافظة بيت لحم لمخالفتهم التعليمات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وذلك لتنظيمهم رحلةً ترفيهيةً كانت متجهه من مدينة بيت لحم إلى محافظة أريحا.