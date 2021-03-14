تعديل آلية السفر.. تنويه "مهم" للمسافرين عبر معبر رفح غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، تنويهاً "مهماً" للمسافرين عبر معبر رفح البري غداً الاثنين.
وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
"بناء على ظروف العمل بمعبر رفح البري اليوم الأحد، فقد تقرر تعديل آلية السفر يوم غد الإثنين ليكون للمرجعين من عمل اليوم، بالإضافة إلى الحافلة الأولى فقط من الكشف الجديد رقم (2021/8) الذي تم نشره اليوم".
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، تنويهاً "مهماً" للمسافرين عبر معبر رفح البري غداً الاثنين.
وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
"بناء على ظروف العمل بمعبر رفح البري اليوم الأحد، فقد تقرر تعديل آلية السفر يوم غد الإثنين ليكون للمرجعين من عمل اليوم، بالإضافة إلى الحافلة الأولى فقط من الكشف الجديد رقم (2021/8) الذي تم نشره اليوم".
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