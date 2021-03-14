مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن مقتل نزيلين في مستشفى غزة للطب النفسي

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، الجهات المختصة في قطاع غزة بالتحقيق في ظروف وملابسات مقتل نزيلين في مستشفى غزة للطب النفسي الواقع في حي النصر غرب المدينة، بعدما قام أحد النزلاء مساء أمس السبت.





وقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا الحادث بحسب تصريح وزارة الداخلية بالاستيلاء على سلاح أحد أفراد الشرطة وإطلاق النار تجاه أحد النزلاء، من ثم تعاملت معه الشرطة وأطلقت النار تجاهه ما أدى إلى مقتله.





وأضاف "الميزان": بحسب المعلومات المتوفرة، فقد سيطر أحد السجناء الجنائيين (م. د)، (21 عاماً)، من سكان محافظة رفح، متهم في جريمة قتل بتاريخ 6/2/2021، وهو موقوف في المستشفى تمهيداً لعرضه علي لجنة الكومسيون الطبي، عند حوالي الساعة 15:20 من مساء يوم السبت الموافق 13/03/2021، على سلاح أحد عناصر شرطة الحراسة خلال تواجده في مستشفى الطب النفسي الكائن غرب حي النصر غرب مدينة غزة، وأطلق النار تجاه أحد النزلاء ممن يتلقون الرعاية الطبية، ويدعى محمد زياد حسين الصوص (24 عاماً)، من سكان مخيم البريج في المحافظة الوسطى، حيث أصيب بثلاثة أعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم، ما أدى إلى مقتله، في حين أطلق أحد عناصر الشرطة النار تجاه مطلق النار وأرداه قتيلاً.





وتابع المركز: "حاول باحثونا الوصول لإدارة المستشفى والعاملين والنزلاء للحصول على معلومات وشهادات عيان ممن كانوا متواجدين ولكنه تعذر ذلك ونطالب بتسهيل الوصول للمعلومات والتعاون مع باحثي المركز".





وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان: "بالنظر إلى أن الحادث حصل في مستشفى حكومي وأحد أطرافه موقوفا لدى الشرطة، واستخدم في الحادث سلاح الشرطة، فإن المركز يطالب النيابة العامة بالتحقيق في الحادث والوقوف على كافة ملابساته وتفاصيله، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، وبالأخص حول الإجراءات المتبعة في نقل واحتجاز المتهمين في جنايات، وحول تمكن أحد النزلاء من السيطرة على سلاح أحد أفراد الشرطة".

رام الله - دنيا الوطن