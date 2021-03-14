الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص





وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,540,912 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 66.13 جرعة لكل 100 شخص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19)، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 24,189 جرعة من لقاح فيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ 24 الماضية.