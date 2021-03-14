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الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص

الإمارات: معدل توزيع لقاح (كورونا) 66.13 جرعة لكل 100 شخص
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 24,189 جرعة من لقاح فيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,540,912 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 66.13 جرعة لكل 100 شخص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19)، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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