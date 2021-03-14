(مكان): الصورة الوبائية في إسرائيل تستمر بالتحسن

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الصورة الوبائية في إسرائيل، تستمر في التحسن.



وتفيد أحدث بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم، بأنه تم يوم أمس تسجيل 773 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



ويتلقى العلاج في مختلف المستشفيات بإسرائيل، 644 مريضاً، توصف حالتهم بالخطيرة، يخضع 191 منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي.



وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها في إسرائيل، 5992 حالة.



من جهته، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة للحكومة قبل ظهر اليوم، إلى إعادة فتح منافذ إسرائيل للراغبين بدخولها من جميع أنحاء العالم.