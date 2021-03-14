محافظ نابلس: إجراءات الرقابة على الإغلاق الشامل لمناحي الحياة اليوم ستكون مكثفة





يأتي ذلك، بسبب تفاقم الحالة الوبائية، التي أدت إلى إشغال الأسرّة في المستشفيات بنسبة 98%، ووجود أكثر من 40 مريضًا في غرف العناية المكثفة.



وكان قد سجل أمس السبت، ست وفيات في محافظة نابلس و334 إصابة، بنسبة 34% من المفحوصين، حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات النشطة إلى 4400.



وأهاب محافظ نابلس، بأهلنا الكرام، وأبناء شعبنا بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية، وعدم الاختلاط، حفاظًا على سلامة آبائنا وأمهاتنا وشبابنا وأطفالنا.

رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، أن الإغلاق بمحافظة نابلس مستمر، وستكون إجراءات الرقابة على الإغلاق الشامل لكل مناحي الحياة اليوم الأحد مكثفة.