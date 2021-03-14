جنين: قوات الاحتلال تعتقل طالبي ثانوية عامة من قرية زبوبا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طالبي ثانوية عامة من قرية زبوبا، غرب جنين.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين محمد حسن زغل، وأحمد محمد عطاطرة، أثناء تواجدهما عند مفترق قرية زبوبا، في طريق عودتهما إلى منزليهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).