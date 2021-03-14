شؤون فلسطينية

فلسطين: الكشف عن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الأحد، 15 حالة وفاة و2169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

كما تم تسجيل 2169 حالة تعافٍ خلال نفس الفترة الزمنية، في وقت تم فيه إجراء 9623 فحصاً.

وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "الخليل 426، نابلس 366، قلقيلية 72، طولكرم 183، بيت لحم 145، جنين 131، سلفيت 69، رام الله والبيرة 285، طوباس 40، ضواحي القدس 56، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 70، مدينة القدس 274".

وأضافت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "الخليل 403، نابلس 162، قلقيلية 124، طولكرم 65، بيت لحم 181، جنين 54، سلفيت 88، رام الله والبيرة 428، طوباس 46، ضواحي القدس 92، أريحا والأغوار 48، قطاع غزة 100، مدينة القدس 378".

وتم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 1، بيت لحم 2، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 2، نابلس 5، حالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس".

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 177 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 49 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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