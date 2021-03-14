قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بالمحافظة إلى 85

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، لمواطنة من بلدة أماتين في المستشفى العسكري في نابلس.



وبهذا، يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، قد ارتفع إلى 85 وفاة، علماً أن هذه الوفاة هي الثانية خلال اليوم، وفق ما ذكرت المحافظة عبر حسابها على (فيسبوك).



من جهة أخرى، بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم في المحافظة، إلى 70 إصابة، تم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة قلقيلية، بواقع 37.



وتعافت 73 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، والعينات التي تم سحبها يوم أمس من قبل الطب الوقائي 278 عينة، وبلغت نسبة الإصابات (25٪) من العينات.



ومجموع الإصابات النشطة، حتى هذا اليوم 14/3/2021 هي (940) إصابة نشطة.