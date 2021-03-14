جنين: حالة وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة، إلى 194 حالة.



كما تم تسجيل 121 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 54 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1006 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.