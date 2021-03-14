شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يُصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات

بيت لحم: الاحتلال يُصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مخططات استيطانية؛ للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن سلطات الاحتلال، صادقت على قرارات استيطانية، تتمثل بالاستيلاء على أراضٍ محاذية لمستوطنة (بيتار عيليتA)، حوض (3) وحوض (4) في منطقة المترسية وخربة الكبرة من أراضي بلدة نحالين غرباً، وحوض (3) في منطقة وادي أبو الحمراء من أراضي قرية حوسان غرباً.

وأشار بريجية إلى أن هذا الإجراء، يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة لأماكن عامة، وطرق للمستوطنين، إضافة إلى وحدات استيطانية.

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