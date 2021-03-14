روسيا تسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا اليوم الأحد، ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) لتتجاوز حصيلة الإصابات عتبة 10000 آلاف، لأول مرة منذ ستة أيام.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 10083 إصابة جديدة بالعدوى مقابل 9908 إصابات في اليوم السابق.



وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1905 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (937 حالة).



ورصدت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 395 وفاة جديدة ناجمة عن مرض (كوفيد-19) الذي يسببه (كورونا) (مقابل 475 وفاة أمس)، فيما تماثل 9232 مريضا للشفاء.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و390608 إصابات مؤكدة، منها 92090 حالة وفاة و303389 حالة نشطة وثلاثة ملايين و995129 حالة شفاء.



وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 115.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 369 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.